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Долги по зарплате в РФ в августе уменьшились на 13,7%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 сентября 2021 г. составила 1 млрд 327,4 млн рублей, снизившись за август на 13,7% после увеличения на 1,8% в июле, снижения на 4,7% в июне, роста на 2,2% в мае, снижения на 10,3% в апреле, на 4,1% в марте, на 3,6% в феврале и роста на 15% в январе, сообщил в среду Росстат.

Задолженность считается по данным, представленным организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 сентября 2021 г. на долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 456,2 млн рублей (34,4%), в 2020 г. - 249,7 млн рублей (18,8%), в 2019 г. и ранее - 621,5 млн рублей (46,8%).

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 сентября составила 1 млрд 322,4 млн рублей, по сравнению с 1 августа она снизилась на 13,7%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила на 1 сентября 5 млн рублей (снижение на 20,2%). В том числе размер долга федерального бюджета на 1 сентября составил 3,7 млн рублей (рост за месяц на 18,9%), долг бюджетов субъектов РФ отсутствовал, долг местных бюджетов составил 1,4 млн рублей (снижение на 34%).

Задолженность по заработной плате на 1 сентября 2021 г. имели 19,5 тыс. работников обследуемых организаций (численность снизилась за месяц на 12,1%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 44,3%; строительство - 17,2%; транспорт; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - по 9,4%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 6,1%; добыча полезных ископаемых - 4,0%;

Росстат

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