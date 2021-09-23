Поиск
Хроника последних дней СССР

Цена нефти Brent поднялась до $76,39 за баррель

Цена нефти Brent поднялась до $76,39 за баррель
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти после публикации накануне доклада министерства энергетики США, показавшего снижение запасов нефти в стране до минимального уровня с 2018 года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей – до 413,96 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3,8 млн баррелей. Сокращение запасов нефти отмечено по итогам седьмой недели подряд.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,7 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве в четверг составляет $76,39 за баррель, что на $0,2 (0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,83 (2,5%) – до $76,19 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,43 за баррель, что на $0,20 (0,28%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,74 (2,5%) – до $72,23 за баррель.

"Запасы нефти в Штатах будут становиться все меньше в ближайшие недели", - отмечает аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. Такое мнение эксперт объясняет, в частности, тем, что нефтеперерабатывающие компании активно наращивают производство, приостанавливавшееся из-за урагана "Ида".

Royal Dutch Shell в среду сообщила о возобновлении работы ключевого трубопровода, по которому осуществляется транспортировка нефти сорта Mars, добываемого в Мексиканском заливе, нефтеперерабатывающим предприятиям, расположенным на побережье Луизианы.

Внимание рынка переключается на проблему дефицита поставок природного газа, в частности в Европе, которая может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

"Есть серьезные опасения, что предложение на нефтяном рынке может оказаться ниже спроса в оставшейся части текущего года", - говорит вице-президент IHS Markit Виктор Шум. В этих условиях стоимость нефти может достичь $80-90 за баррель или подняться выше, считает он.

нефть Brent

Новости

ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2021 год

Минсельхоз объяснил подорожание курятины в РФ сезонным ростом спроса

Минсельхоз объяснил подорожание курятины в РФ сезонным ростом спроса

ФРС США сохранила базовую ставку

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,10%

Польша добилась участия в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG

Источники узнали о переносе первого заседания новой Думы на октябрь

Источники узнали о переносе первого заседания новой Думы на октябрь

Глава Vitol назвал условие для успокоения паники на энергорынке Европы

Берлин заявил, что РФ выполняет все договоры о поставках газа в ФРГ

Куршская коса приняла летом рекордное число туристов за свою историю

Куршская коса приняла летом рекордное число туристов за свою историю

Исполнительный совет МВФ продолжит обсуждение скандала вокруг Doing Business

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');