Цена нефти Brent поднялась до $76,39 за баррель

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти после публикации накануне доклада министерства энергетики США, показавшего снижение запасов нефти в стране до минимального уровня с 2018 года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей – до 413,96 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3,8 млн баррелей. Сокращение запасов нефти отмечено по итогам седьмой недели подряд.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,7 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве в четверг составляет $76,39 за баррель, что на $0,2 (0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,83 (2,5%) – до $76,19 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,43 за баррель, что на $0,20 (0,28%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,74 (2,5%) – до $72,23 за баррель.

"Запасы нефти в Штатах будут становиться все меньше в ближайшие недели", - отмечает аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. Такое мнение эксперт объясняет, в частности, тем, что нефтеперерабатывающие компании активно наращивают производство, приостанавливавшееся из-за урагана "Ида".

Royal Dutch Shell в среду сообщила о возобновлении работы ключевого трубопровода, по которому осуществляется транспортировка нефти сорта Mars, добываемого в Мексиканском заливе, нефтеперерабатывающим предприятиям, расположенным на побережье Луизианы.

Внимание рынка переключается на проблему дефицита поставок природного газа, в частности в Европе, которая может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

"Есть серьезные опасения, что предложение на нефтяном рынке может оказаться ниже спроса в оставшейся части текущего года", - говорит вице-президент IHS Markit Виктор Шум. В этих условиях стоимость нефти может достичь $80-90 за баррель или подняться выше, считает он.