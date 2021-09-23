ЦБ улучшил оценку перехода реструктурированных кредитов в проблемные

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Оценка возможного досоздания российскими банками резервов по реструктурированным кредитам снижена с 1,4 трлн рублей до 0,9 трлн рублей, благоприятная внешняя конъюнктура поможет компаниям обслуживать долг, считает Банк России.

"В целом оценка потенциала вызревания проблем из реструктурированных кредитов улучшилась. Раньше мы говорили о том, что потенциально проблемными могут стать где-то 1,4 трлн рублей реструктурированных кредитов. В рамках тех более проблемных кредитов, которые мы определили, мы говорили, что где-то 1,4 трлн рублей - потенциально объем дорезервирования. Сейчас мы эту оценку скорректировали вниз и считаем, что это не больше 1 трлн рублей, скорее ближе 0,8-0,9 трлн рублей", - сообщил на вебинаре Fitch Ratings директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

Он подчеркнул, что это приблизительные оценки.

Объем реструктурированных кредитов на 1 июля 2021 года составил 8 трлн рублей, увеличившись с 7,3 трлн рублей на начало года, следует из презентации главы департамента Банка России.

"Основной объем реструктуризаций пришелся все-таки на 2020 год, в первом полугодии этого года дополнительные какие-то реструктуризации были, но, честно говоря, скорее, это даже можно рассматривать как нормальный уровень, потому что даже до кризиса у нас все равно какой-то объем реструктуризаций всегда происходил. Наверно, текущий уровень (объем реструктуризаций за первое полугодие - ИФ) ближе к нормальному", - добавил Данилов.

Из 8 трлн рублей реструктурированных кредитов 6,1 трлн рублей (76%) приходится на крупные компании, 0,9 трлн рублей (12%) - МСП, 0,3 трлн рублей (4%) - ипотеку, 0,6 трлн рублей (8%) - прочие розничные кредиты, отмечается в презентации.

ЦБ проанализировал кредиты, выданные крупнейшим компаниям на 5,8 трлн рублей. Из них с повышенным риском кредиты на 2,5 трлн рублей (резервы по ним - 26%, чистый долг - 1,8 трлн рублей).

Данилов подчеркнул, что доля компаний с уязвимым финансовым положением сохраняется на уровне примерно 40%. Критерии оценки этого положения - это вероятность дефолта свыше 10%, коэффициент долг/EBITDA свыше 8, III-V категория качества, экспертное суждение. По его словам, сегмент повышенного риска по корпоративным кредитам в основном сконцентрирован в нефтяной отрасли, значительная часть - в недвижимости, чуть меньше нее - в металлургии.