Apple увидела вред экологии в планах ЕС стандартизировать зарядки

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия 23 сентября объявила, что введет единый стандарт для зарядных портов и кабелей для всех гаджетов и обяжет производителей его соблюдать. Эти планы не понравились корпорации Apple.

"Сегодня комиссия принимает важную меру против электронных отходов и неудобства потребителей, вызванных превалированием различных, несовместимых зарядных устройств для электронных устройств, - говорится в пресс-релизе ЕК. - USB-C кабель станет стандартным портом для всех смартфонов, планшетов, камер, наушников, портативных колонок, а также портативных устройств для видеоигр".

Как отметила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер, "европейские потребители достаточно долго испытывали разочарование из-за несовместимых зарядных устройств, которые складируются в их ящиках".

По ее словам, чиновники дали бизнесу "достаточно времени для того, чтобы изыскать собственные решения". Теперь пришло время для изменений законодательства.

По мнению журналистов, введение стандартного USB-C кабеля, как только это одобрят члены Европейского парламента (ЕП), повлияет на весь глобальный рынок смартфонов. В настоящее время пользователям нужно делать выбор между телефонами, обслуживаемыми тремя основными зарядными устройствами: это кабель "Lightning" для телефонов компании Apple, микро-USB для большинства остальных мобильных телефонов и новейшим стандартом USB-C.

Еврокомиссия считает, что использование стандартного USB-C кабеля для всех девайсов сократит потребление электроэнергии, а сложившуюся ситуацию с разными зарядками называют "неудобной". По данным европейских чиновников, европейские потребители тратят ежегодно около 2,4 млрд евро только на зарядные устройства, которые они покупают дополнительно к основным устройствам.

В Apple заявили, что универсальное зарядное устройство одного размера замедлит инновации и будет способствовать большему загрязнению окружающей среды. Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон на первый аргумент тем, что американские техногиганты "всегда аргументируют, что закон ЕС противоречит инновациям".

"Он не противоречит инновациям. Он выступает на стороне европейских потребителей, он не против кого-либо", - сказал Бретон.

Apple уже использует USB-C кабели для некоторых устройств, в частности их кладут в комплекты к айфонам. При этом компания заявляет, что закон, заставляющий использовать универсальное зарядное устройство для всех мобильных телефонов в ЕС, является необоснованным.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что строгое правило, требующее одного типа коннектора, подавляет инновации, а не поощряет их, что в свою очередь вредит потребителям в Европе и по всему миру", - говорится в заявлении Apple.

Некоторые представители технологической отрасли утверждают, что телефоны, которые уже используются с устаревшим зарядным кабелем, потеряют свою стоимость при перепродаже, если зарядное устройство нельзя будет заменить. Это в свою очередь увеличит избыток отходов электроники.

В предложении ЕК, которое еще могут быть существенно изменено до ратификации, производителям смартфонов предоставят 24-месячный переходный период, что даст компаниям "достаточно времени", чтобы соответствовать требованиям.