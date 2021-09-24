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ВТБ решил продать гостиницу рядом с Казанским кремлем за 762 млн рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - АО "Гостиничная компания" (Москва, входит в группу ВТБ) объявило аукцион на повышение по продаже гостиницы Courtyard Kazan Kremlin в историческом центре Казани, говорится в материалах системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер" (ранее - "СПАРК-Маркетинг").

Стартовая цена отеля - 762 млн рублей.

Заявки от участников принимаются до 24 декабря. Подведение итогов запланировано на 27 декабря.

Четырехзвездочная гостиница Courtyard by Mariott Kazan Kremlin расположена в 100 метрах от Казанского кремля. В состав лота входят шестиэтажное (с учетом подземного этажа) здание гостиницы площадью 7 тысяч кв. метров, ее движимое имущество и участок площадью 1,8 тысячи кв. метров.

Нынешний владелец приобрел гостиницу в ноябре 2018 года, говорится в материалах аукциона.

На сайте "Гостиничной компании" сообщается, что она была основана в декабре 2009 года мэрией Москвы как крупнейший гостиничный холдинг, призванный объединить гостиничные активы города. В 2013 году "Гостиничная компания" вошла в группу ВТБ, в январе 2016 года получила статус управляющей компании. Сейчас в потфеле компании четыре брендовых объекта категорий 4 и 5 звезд в трех регионах России и 132 апартамента премиум-класса в Москве и Сочи.

ВТБ Гостиничная компания Courtyard Kazan Kremlin Казнаь Татарстан Москва

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