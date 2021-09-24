"Газпром" сократил ремонт на "Северном потоке" в 2022 году до 8 дней

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Балтийский газопровод "Северный поток" в 2022 году остановится на плановый ремонт с утра 12 до утра 20 июля. Об этом свидетельствуют данные OPAL Gastransport, которая эксплуатирует один из сухопутных отводов морской магистрали.

В 2021 году плановый останов "Северного потока" продолжался несколько дольше - 10 газовых суток - с 13 по 23 июля.

Газопровод транспортирует около 170 млн куб. м в сутки; в 2020 году по нему было направлено 60 млрд куб. м газа. Это главный канал поставки газа "Газпрома" в Европу.

В условиях дефицита на газовом рынке ремонтные работы на российских экспортных магистралях оказывают существенное влияние на цену газа на спотовом рынке Европы.