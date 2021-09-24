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Цена Brent поднялась выше $78 за баррель впервые с октября 2018 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили рост на торгах в пятницу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:15 по московскому времени составила $78,1 за баррель, что на $0,85 (1,1%) выше цены на закрытие рынка в четверг. Цена Brent не поднималась выше $78 за баррель с октября 2018 года.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на максимальном за 10 недель уровне $74,14 за баррель, что на $0,84 (1,15%) выше их стоимости по итогам предыдущих торгов.

Поддержку рынку на этой неделе оказали, в частности, данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе до минимального уровня с 2018 года.

"В краткосрочной перспективе уровни запасов как в США, так и по всему миру будут поддерживать цены на нефть, поскольку их быстрое сокращение продолжится", - отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрезер.

Согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованным в пятницу, число действующих буровых нефтяных установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 421 установки. В настоящее время число действующих установок на 238 больше, чем годом ранее.

Brent WTI США

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