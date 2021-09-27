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Brent подорожала до $79,08 за баррель

Brent подорожала до $79,08 за баррель
Фото: Ian Forsyth/Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут в ходе торгов в понедельник, прибавляя более 1%.

К 8:09 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,99 (1,27%), до $79,08 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,84 (1,1%), до $78,09 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,98 (1,32%), до $74,96 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,68 (0,9%), до $73,98 за баррель.

Нефтяной рынок растет пятую сессию подряд, поддержку котировкам оказывают сохраняющиеся опасения по поводу предложения на фоне роста спроса в ряде регионов мира в условиях ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

За последние 12 месяцев котировки прибавили более чем 80%.

Рост цен "продолжают поддерживать опасения по поводу ограниченного предложения на энергетических рынках, - сказал Bloomberg директор по стратегии на сырьевых рынках ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Похоже, что спрос будет расти быстрее, чем ожидается в ближайшей перспективе".

Дополнительным драйвером роста цен на нефть является дефицит поставок природного газа, в частности в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, отмечает Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Brent WTI Европа Goldman Sachs

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