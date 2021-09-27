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Глава ФАС предложил сократить в тарифной формуле РЖД период расчета ставок

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский отклонил идею гендиректора ОАО "РЖД" Олега Белозерова о переходе в тарифной формуле с индекса потребительской инфляции (ИПЦ) на комплексный параметр, более точно отражающий структуру изменения цен на потребляемые монополией материалы и услуги, - "индекс ценового давления" (ИЦД).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Шаскольского первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

"Отказ от текущего порядка индексации тарифов по формуле "инфляция минус" снижает заинтересованность монополии в оптимизации затрат, в том числе при закупках продукции", - написал чиновник.

По его мнению, предоставление РЖД права на пересмотр контрактов на приобретаемую продукцию и рост затрат по ним, переложенный в тариф на перевозку, окажет влияние на себестоимость продукции предприятий различных отраслей экономики.

Вместо этого ФАС предложила уточнить саму формулу расчета - считать индексацию как среднее арифметическое значений прогнозных индексов потребительских цен за текущий и последующий годы, уменьшенное на 0,1 процентного пункта (сейчас во внимание принимается усредненный показатель за 4 года - два до периода регулирования и два - после).

Как говорят источники РБК, близкие к РЖД и грузоотправителям, предложение ФАС уже вернули на доработку. Как уточнил один из собеседников издания, антимонопольной службе поручили доработать инициативу и дополнительно рассмотреть возможность повышения стоимости перевозки угля, металлов и удобрений.

Изменить подход к расчету тарифов глава Белозеров предложил в сентябре президенту Владимиру Путину. Такая корректировка позволила бы "Российским железным дорогам" увеличить ставки в 2022 году на 2,1 п.п. сверх текущей расчетной величины в 4,3% и получить 30-40 млрд рублей. Путин поручил рассмотреть эту идею премьер-министру Михаилу Мишустину. Шаскольский описал свою позицию Белоусову в рамках подготовки доклада премьеру.

В обращении к Путину глава РЖД ссылался на то, что в отличие от компаний-экспортеров у монополии отсутствует возможность дополнительной прибыли за счет благоприятной конъюнктуры мировых рынков или курсов валют, поскольку услуги оказываются в рублях по регулируемому тарифу, а в нем не учитывается рост цен в промышленности, напоминает РБК.

В 2017-2021 годах, писал глава РЖД, индексация тарифов на перевозки грузов составила 24%, тогда как рост цен у производителей промышленной продукции - 44% (стоимость черных металлов увеличились на 66%, нефтепродуктов - на 86%).

ФАС Максим Шаскольский РЖД Олег Белозеров Андрей Белоусов Михаил Мишустин

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