Правительство предложило изменить расчет ограничения ставки по вкладам

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен правительственный законопроект №1256256-7 об изменении порядка расчета ограничения ставки по вкладам, которое вводится в отношении банков за неисполнение предписаний ЦБ.

В нем предлагается убрать привязку к ставке LIBOR для валютных вкладов, вместе с рублевыми она будет зависеть от среднеарифметической ставки по вкладу.

Законопроект содержит изменения к статье 74 закона о Центробанке, которая дает регулятору право взыскивать штраф, ограничивать или запрещать банку проведение ряда операций, если тот нарушил нормативные акты или предписания ЦБ и не устранил нарушения.

Ставка LIBOR долго была основным индикатором и эталоном для многих финансовых сделок по всему миру (от ипотечных кредитов до деривативов), однако была скомпрометирована чередой скандалов, связанных с обвинениями в манипуляциях ставкой. Мировые регуляторы требуют от банков прекратить к 2022 году ее использование. Банк России тоже рекомендует финансовым организациям сокращать число действующих договоров и не заключать новые в привязке к LIBOR.

Сейчас ЦБ использует LIBOR для принятия решения об установлении максимального размера ставки валютных вкладов, вводимого как ограничение по статье 74 закона о ЦБ.

"В настоящее время одной из тенденций развития регулирования на финансовых рынках является прекращение использования ставки LIBOR в качестве базовой", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки предусматривают замену ставки LIBOR при расчете ограничений на размер ставки по вкладам. Предполагается, что максимальный размер ставки не сможет быть меньше 2/3 ставки по привлеченным российскими банками вкладам в соответствующей валюте и по сроку привлечения. Такой же подход будет использоваться и для рублёвых вкладов (сейчас ограничение доходности по вкладам в рублях привязано к ключевой ставке ЦБ). Ставка, которая станет ориентиром для ЦБ, будет рассчитываться как средняя арифметическая из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным банкам, вкладам в рублях, долларах и евро.

"Такой подход является одновременно рыночным и в достаточной степени прозрачным, что обеспечивает понятность для адресатов регулирования", - отмечается в пояснительной записке.

С 15 июня ключевая ставка ЦБ составляла 5,5%, в то время как ставка по депозитам физлиц до одного года составляла 3,41%, а на срок свыше одного года - 4,76%; депозиты нефинансовых организаций на срок до 1 года - 4,21%, на срок свыше одного года - 6,10%.