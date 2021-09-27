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Хроника последних дней СССР

В правительстве предложили компенсировать бедным гражданам подорожание ЖКУ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС проработать усиление адресной поддержки граждан для повышения тарифов на ЖКУ до уровня экономически обоснованных, пишут "Известия" со ссылкой на распоряжение вице-премьера.

Чиновники планируют устанавливать тарифы исходя из планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры и компенсировать их повышение социально незащищенным гражданам, рассказал источник издания.

Если тарифы повысят до экономически обоснованных, их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ, объяснил изданию эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Индексация тарифов ЖКХ не приводит к повышению качества услуг. "Ежегодный рост тарифов в нашей стране давно воспринимается нашими гражданами как нечто естественное. К сожалению, это не приводит к каким-то существенным результатам - потребители по-прежнему недовольны качеством предоставляемых коммунальных услуг, а ресурсоснабжающие организации утверждают, что допустимые в рамках государственного регулирования тарифы не позволяют привести инженерные сети и технологическое оборудование в нормативное состояние, которое позволило бы обеспечить приемлемое качество услуг", - говорил в начале июля исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов.

По его мнению, ситуация не изменится к лучшему без изменения системы работы ЖКХ, пока там не возникнет конкуренция за счет предоставления услуг лучшего качества и наиболее развитого сервиса по приемлемой обоснованной цене, пока государство не возьмет на себя основную часть нагрузки по реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и пока граждане не начнут ожидать качественных услуг в этой сфере.

При этом для граждан в сложной жизненной ситуации получение субсидии стоит максимально упростить, подчеркивают эксперты: нужно перейти от заявительного характера выплаты субсидий к автоматическому.

Марат Хуснуллин Минстрой Минтруда Минэкономразвития Минфин ФАС

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