Авиаперевозки внутри РФ в августе подскочили на 31% к доковидному 2019 году

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Авиаперевозки внутри РФ в августе 2021 года выросли на 31,3% к августу "доковидного" 2019 года, до 10,639 млн человек, следует из уточненной статистики Росавиации.

В сравнении с августом 2020 года, когда перелеты были более существенно ограничены из-за COVID-19, внутренний пассажиропоток подскочил на 24,2%.

Зарубежные авиаперевозки из РФ в августе 2021 года были на уровне 3,312 млн человек, что на 47,7% меньше августа 2019. В августе прошлого года по международным направлениям перевезли лишь 754 тыс. пассажиров.

Всего авиакомпании РФ перевезли в прошлом месяце 13,951 млн пассажиров, что соответствует оперативным данным Росавиации: это на 3,3% меньше показателя августа 2019 года и на 49,7% больше, чем в августе 2020.