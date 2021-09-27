Минсельхоз отметил ускорение роста цен на свинину у производителей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российские производители свинины за неделю существенно повысили цены на свою продукцию, следует из оперативных данных Минсельхоза.

По данным системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности на 22 сентября, средняя цена на свиней (в живом весе, без НДС) выросла за неделю на 1,8%, до 120,56 тысячи рублей, на свиные полутуши - на 2,3%, до 179,92 тысячи рублей за тонну.

Неделей ранее рост составлял 0,6% и 0,4% соответственно.

На рынке мяса птицы за неделю ускорился рост цен на живую птицу. По данным на 22 сентября, он составил 0,7% (до 91,99 тысячи рублей за тонну), хотя неделей ранее цены снизились на 0,5%. В то же время темпы роста цен на мясо кур (тушку) замедлились до 0,6% (127,81 тысячи рублей за тонну) с 0,7% неделей ранее.

За неделю, по данным на 22 сентября, цена на крупный рогатый скот (в живом весе) и на говядину (полутуши) выросла на 0,3%, до 128,26 тысячи и 259,58 тысячи рублей соответственно. Неделей ранее рост составлял 0,4%.

Сославшись на данные Росстата, Минсельхоз сообщил, что производство свиней в сельхозпредприятиях за 8 месяцев этого года составило 3,19 млн тонн (на 1,6% больше, чем годом ранее), птицы - 4,0539 млн тонн (на 1,7% меньше), крупного рогатого скота - 679,8 тысячи тонн (на 4,6% больше).