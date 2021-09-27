В Думу внесен законопроект о регулировании фингрупп и финхолдингов Банком России

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект, который по аналогии с банковским регулированием вводит понятия финансовой группы и финансового холдинга для объединений с участием некредитных финансовых организаций (НФО): негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний (УК), микрофинансовых (МФО), клиринговых организаций и бирж, внесен в Госдуму.

Документ внесен в понедельник сенаторами во главе с заместителем председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым, а также Анатолием Аксаковым.

Так, финансовой группой будет признаваться объединение юридических лиц, которое находится под контролем финансовой организации. Финансовым холдингом будет называться объединение компаний под контролем нефинансовой организации, но при условии, что одним из участников этого объединения является финансовая организация и доля финансовой деятельности в этом объединении составляет не менее 40%.

Действующие банковские группы и холдинги признаются, соответственно, финансовыми группами и холдингами, их регулирование в целом не меняется, за исключением замены предусмотренного действующим законодательством права банковских групп составлять план восстановления финансовой устойчивости на консолидированной основе на соответствующую обязанность. Если доля банковской деятельности в финансовой группе составляет более 50% (за исключением центрального контрагента и депозитария), то он признается банковским холдингом. Банковская группа или банковский холдинг, которые входят в финансовую группу или холдинг, признаются банковской субгруппой или субхолдингом.

Законопроектом устанавливаются общие требования к деятельности финансовых групп и холдингов (в частности, обязанность уведомлять Банк России об образовании финансовой группы и холдинга, раскрывать информацию о деятельности такого объединения, составлять и представлять регулятору отчетность), а также требования к финансовой устойчивости финансовых групп (норматив достаточности капитала финансовой группы, требования к системам управления рисками и капиталом и внутреннего контроля финансовой группы, требования к плану восстановления финансовой устойчивости финансовой группы).

Кроме того, по аналогии с действующими положениями в отношении участников банковской группы или банковского холдинга участникам финансовой группы или финансового холдинга предоставляются полномочия по обмену документами и сведениями для исполнения требований по идентификации клиентов, предусмотренных N15-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Головная компания холдинга может создать управляющую компанию финансового холдинга и возложить на нее исполнение обязанностей по управлению. Если головная организация финансового холдинга не исполняет требования этого закона, то Банк России может ввести ограничение на проведение участниками этого холдинга (только банка или НФО) операций с головной компанией или другими участниками на шесть месяцев либо ввести полный запрет на осуществление отдельных банковских или финансовых операций для поднадзорных регулятору компаний с головной компанией и другими участниками холдинга на срок до одного года.

Если головная компания финансовой группы не исполняет требования закона, то Банк России также может ограничить ее операции с участниками фингруппы. Если акционер головной компании фингруппы совершил сделку с головной организацией такой группы, которая повлекла нарушение норматива достаточности собственных средств, ЦБ РФ направляет ему предписание. Если акционер не исполняет это предписание в течение 45 дней, то теряет право голоса на собрании акционеров головной организации финансовой группы. Банк России в таком случае также может обжаловать в судебном порядке решения собрания акционеров головной организации и одобренные сделки.

На кого будут распространяться новые требования

Планируется, что новые требования распространяются только на крупнейшие объединения: если активы банка и НФО-участников объединения будут меньше установленной в акте Банка России величины, такое объединение не будет обязано исполнять требования. К тому же предполагается, что требования будут распространяться только на материнское объединение, а не на дочерние объединения, входящие в состав материнских финансовых групп и холдингов. Также ЦБ РФ будет устанавливать дифференцированные методики определения собственных средств финансовой группы в зависимости от доли банковской деятельности в финансовой деятельности группы и величины активов и доходов.

Головная компания фингруппы и финхолдинга должна будет раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность и аудиторское заключение по ней, а фингруппы - еще и информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом.

Банк России получит право запрашивать у головных организаций финансовых групп холдингов информацию о деятельности этих объединений, включая сведения об участниках объединений, которые не поднадзорны ЦБ РФ. Банк России также будет вправе проверять деятельность НФО, расположенных на территориях иностранных государств и входящих в состав российских финансовых групп и финансовых холдингов. Такое же право для российских участников рынка получит и центральный банк другого государства.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года. В течение трех месяцев после этого головная организация фингруппы или холдинга (если объединение подходит под все характеристики) должна уведомить ЦБ РФ об образовании объединения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.