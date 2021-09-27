Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 4082 пункта

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в понедельник обновил исторический максимум, превысив 4082 пункта на фоне благоприятной внешней нефтяной конъюнктуры.

К 17:56 индекс МосБиржи поднялся до 4082,69 пункта (+1,1%), индекс РТС – до 1771,89 пункта (+1,4%), цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,1%.

Локомотивом роста выступили нефтяные бумаги во главе с обновившими максимумы акциями "Роснефти" (+3,1%, до 627 рублей).

Предыдущий максимум индекса МосБиржи был зафиксирован в течение торгов 15 сентября – 4081,98 пункта.

Нефть Brent в понедельник подорожала до 3-летнего максимума – до $79,47 за баррель (+1,8%).