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Ford построит четыре новых завода в США на сумму $7 млрд

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor построит четыре новых завода в США на сумму $7 млрд, сообщается в пресс-релизе компании.

Три из четырех новых заводов будут производить аккумуляторы для электрокаров компании, два из которых будут находиться в Кентукки и еще один – в Теннесси. Партнером Ford в производстве аккумуляторов станет южнокорейская SK Innovation, которая планирует выделить на строительство новых объектов $4,4 млрд. Таким образом общая сумма финансирования составит $11,4 млрд.

Новые заводы смогут обеспечить аккумуляторами около 1 млн электромобилей в год. На них будет создано 11 тыс. новых рабочих мест, говорится в сообщении.

Четвертым новым производственным объектом станет линия сборки, которая начнет выпускать электрические пикапы F-Series к 2025 году.

Увеличение производственных мощностей в секторе выпуска электромобилей свидетельствует о том, что Ford все больше фокусируется на производстве экологически чистой продукции, несмотря на то, что автомобили с топливными двигателями по-прежнему являются основным источником дохода для компании.

Всего на производство электромобилей Ford планирует потратить к 2025 году около $30 млрд, в которые входит сумма, выделенная на строительство новых заводов.

Котировки акций Ford растут на 2,4% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 61% и составляет сейчас $55 млрд.

Ford Ford Motor США

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