Правительство утвердило концепцию развития оптовых продовольственных рынков

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило концепцию развития оптовых продовольственных рынков (ОПР). Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается в пресс-релизе кабинета министров.

Концепция предусматривает формирование целостной системы ОПР, объединяющих весь спектр услуг по приемке, фасовке и реализации продукции.

"На сегодняшний день в нашей стране отсутствует специальное регулирование ОПР, нет утвержденной терминологии в этой сфере, а инфраструктура действующих ОПР крайне ограничена и не отвечает существующим запросам. Принятие концепции позволит частично устранить эти недочеты", - говорится в пресс-релизе.

Документ определяет оптовый продовольственный рынок как предприятие, которое предоставляет конкурирующим между собой оптовикам торговые места, оборудование и различные услуги. В их числе, например, погрузочно-разгрузочные работы, охрана товаров, санитарная обработка помещений, уборка территорий, информационное и рекламное обеспечение, а также услуги связи. Уточняется, что на площадках ОПР возможна и розничная торговля, однако ее рекомендуется вести в обособленной зоне.

"Чтобы обеспечить контроль за безопасностью продовольствия, предлагается законодательно зафиксировать требование о размещении на территории ОПР ветеринарно-санитарных лабораторий. При этом сами рынки, как указано в концепции, должны тяготеть к центрам потребления продукции, прежде всего – к крупным агломерациям и городам", - уточняется в пресс-релизе.

В документе также сформулированы ключевые задачи в сфере развития ОПР. Во-первых, это совершенствование правового регулирования. Во-вторых, улучшение инфраструктуры. В-третьих, государственная поддержка оптовых площадок. Конкретные шаги по решению этих задач будут представлены в специальном плане мероприятий. Его поручено подготовить Минпромторгу в шестимесячный срок.

Реализация концепции поможет сформировать в России эффективную систему оптовой торговли продовольственными товарами. Это в свою очередь упростит доступ сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта, снизит их издержки, а значит, и цены на продукты, подчеркивается в сообщении.