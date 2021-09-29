Регионы РФ получат более 10 млрд рублей в рамках зернового демпфера

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит регионам более 10 млрд рублей в рамках зернового демпфера.

"Впервые направим регионам больше 10 млрд рублей в рамках нового механизма – зернового демпфера, который был принят этим летом", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.

По его словам, правительство "привязало экспортные пошлины на сельхозпродукцию к ценам зерновых на мировом рынке". "И теперь за счет введения плавающих ставок можем предоставлять дополнительные средства производителям пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, - сказал премьер. - Средства для аграриев в этом году выделим 62 регионам. Для каждого субъекта они рассчитаны, исходя из объемов полученной продукции".

Мишустин отметил, что выделяемые средства позволят компенсировать до половины затрат на производство и реализацию зерновых культур.

"Новый механизм государственной поддержки создает долгосрочные и понятные условия для отрасли и повышает ее конкурентоспособность, - подчеркнул он. - Он также формирует среду для привлечения дополнительных инвестиций. В итоге все это укрепляет продовольственную безопасность страны и самое главное - позволяет стабилизировать цены на зерновую продукцию на внутреннем рынке".

Как сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко, наибольшее финансирование получит Краснодарский край – более 1 млрд рублей, Ростовская область – более 680 млн рублей, Башкортостан – более 620 млн рублей, Воронежская область – почти 500 млн рублей, Ставропольский край – почти 470 млн рублей, Волгоградская область – более 420 млн рублей, Брянская область – более 410 млн рублей, Саратовская область – около 410 млн рублей, Оренбургская область – более 360 млн рублей, Алтайский край – более 340 млн рублей.

"Введение механизма зернового демпфера сопровождалось важным решением – пошлины на экспорт продукции возвращаются в сельское хозяйство, в регионы, в виде государственной поддержки. Этот механизм с одной стороны позволяет стабилизировать цены на зерно, а с другой – инвестировать в развитие отрасли, повышать конкурентоспособность и производительность", - заявила Абрамченко.

Как сообщалось, РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

По оценке Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) составил 49 млн тонн, в том числе 38 млн тонн пшеницы. Прогноз экспорта на наступивший сельхозгод - 51 млн тонн зерна.