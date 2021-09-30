Nasdaq Composite снизился по итогам четвертых торгов подряд

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили среду без единой динамики: Nasdaq Composite снизился по итогам четвертых торгов подряд, в то время как Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 увеличились.

Повышенные темпы роста потребительских цен в США связаны с восстановлением экономической активности после пандемии COVID-19 и не означают, что такой инфляционный режим сохранится в будущем, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

"Нынешний скачок инфляции действительно является последствием нарушений в цепочках поставок при очень высоком спросе, и все эти факторы связаны с открытием экономики - процессом, у которого есть начало, середина и конец, - отметил он. - Очень сложно сказать, насколько серьезными будут последствия в течение этого процесса или как долго он будет длиться, но мы ожидаем, что все вернется обратно, что мы выдержим это".

Глава американского ЦБ вновь повторил слова о том, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку, если "существенное усиление инфляции будет вызывать серьезные опасения".

Хотя инвесторы в среду покупали акции некоторых компаний, которые сильно подешевели в предыдущие дни, однако их по-прежнему беспокоит вопрос относительно повышения лимита госдолга.

Республиканцы в Сенате заблокировали очередную попытку демократов увеличить лимит госдолга, поставив их перед необходимостью разработать новую инициативу, чтобы избежать дефолта. При этом ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит потолок заимствований.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в августе увеличился на 8,1% относительно предыдущего месяца, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Это первый подъем показателя за последние три месяца. Подъем существенно превзошел средние прогнозы аналитиков: респонденты Trading Economics ожидали 1,4%, опрошенные MarketWatch эксперты - 0,4%.

Между тем относительно августа прошлого года индекс упал на 8,3%. Это указывает на то, насколько сильно ослабела активность на рынке жилья по сравнению с бумом, отмечавшимся прошлым летом и осенью. В годовом выражении показатель снизился третий месяц подряд.

Рыночная стоимость Dollar Tree подскочила на 16,5% в четверг. Оператор сетей магазинов-дискаунтеров увеличит объем программы выкупа собственных акций на $1,05 млрд - до $2,5 млрд. Кроме того, компания объявила о планах предложить в ряде магазинов продукцию по цене выше $1.

Акции Lucid Group Inc. подорожали более чем на 7%. Компания выпустила с конвейера свой первый электромобиль и объявила о том, что поставки клиентам начнутся в конце следующего месяца.

Котировки бумаг Apple Inc. повысились на 0,7%, Microsoft Corp. - на 0,2%, Boeing Co. - на 3,2%, IBM Corp. - на 1.2%/.

Цена акций Tesla выросла на 0,5% в ожидании данных о продажах электромобилей за третий квартал. Аналитики предполагают, что они будут достаточно хорошими, несмотря на глобальный дефицит чипов.

В то же время котировки акций Micron Technology снизились на 2%. Производитель чипов памяти увеличил чистую прибыль более чем вдвое в четвертом финквартале, завершившемся 2 сентября. Однако прогноз на текущий период не оправдал ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 90,73 пункта (0,26%) - до 34930,72 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось за день на 6,83 пункта (0,16%), составив 4359,46 пункта.

Между тем Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшился на 34,24 пункта (0,24%) - до 14512,44 пункта.

Служба финансово-экономической информации