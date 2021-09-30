Brent подешевела до $78,46 за баррель

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти медленно снижаются в четверг на данных Минэнерго США о неожиданном увеличении запасов сырья за минувшую неделю.

К 8:15 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 (0,23%), до $78,46 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,45 (0,6%), до $78,64 за баррель. Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением сессии в четверг. Цена более активно торгуемых декабрьских контрактов опустилась на $0,15 (0,19%), до $77,94 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI утром по Москве дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,05 (0,07%), до $74,78 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,46 (0,6%), до $74,83 за баррель.

По сведениям Минэнерго, коммерческие резервы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,58 млн баррелей - до 418,54 млн баррелей. Оценки Американского института нефти (API) свидетельствовали о менее существенном подъеме - на 4,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 2,15 млн баррелей.

В то же время, резервы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, повысились на 200 тысяч баррелей, тогда как API сообщал о скачке запасов на 359 тысяч баррелей.

Рост запасов бензина в США на прошлой неделе составил 193 тысяч баррелей, тогда как эксперты прогнозировали повышение на 1,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 384 тысяч баррелей (ожидалось уменьшение на 1,4 млн баррелей).

Опубликованные данные показывают, что последствия ураганов в Мексиканском заливе ослабевают, говорит Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

"Обычно мы всегда видим увеличение запасов нефти в это время года", - отмечает в свою очередь аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. "Нефтяной рынок чувствует на себе давление в связи с существенным укреплением доллара, которое мы наблюдали в последние пару дней", - приводит его слова MarketWatch.

Долларовый индекс ICE в среду подскочил до максимума почти за год, а в четверг теряет около 0,1%.