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Brent подорожала до $78,39 за баррель

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти вернулись к росту в пятницу.

К 18:36 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,13%), до $78,39 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,04 (0,05%), до $75,08 за баррель.

По итогам сентября цена Brent увеличилась на 9,5%, WTI - на более чем на 9%, что стало максимальным подъемом с июня, пишет Trading Economics.

Трейдеры сосредоточили внимание на грядущей встрече стран ОПЕК+, которая пройдет в понедельник. Нефтепроизводители должны обсудить вопрос о том, следует ли увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки или более в ноябре и декабре.

Тем временем генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в своем интервью газете The Wall Street Journal заявил, что миру следует готовиться к еще большей нехватке энергоресурсов в случае, если инвестиции в развитие нефтегазового сектора не будут увеличены. "Энергетический кризис в Европе и многих других регионах мира является тревожным звонком, который возвращает нас к вопросу об инвестициях в нефтегазовую отрасль", - отметил он. В 2020 году Баркиндо заявлял, что инвестиции в сектор сократились на 20%.

Ранее на этой неделе в ОПЕК сообщили, что для удовлетворения растущего спроса нефтегазовому сектору потребуется около $11,8 трлн к 2045 году.

Поддержку нефтяному рынку оказывают сообщения СМИ о том, что власти Китая поручили крупнейшим государственным энергетическим компаниям любой ценой обеспечить достаточное количество запасов энергоносителей текущей зимой.

Поручение дал вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, который осуществляет надзор за энергетическим сектором и промышленным производством. Его распоряжения были переданы компаниям на этой неделе китайскими чиновниками в ходе внепланового совещания, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Brent WTI ОПЕК Китай

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