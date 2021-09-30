Softline официально анонсировала IPO в Лондоне и Москве

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - IT-интегратор Softline, около половины оборота которого приходится на продажу продуктов и услуг Microsoft, официально объявил о планах проведения IPO на Лондонской и Московской биржах.

Компания рассматривает возможность подачи заявки на допуск GDR на свои акции к торгам на основной торговой площадке LSE и на Московской бирже, говорится в сообщении Softline.

Сделка будет состоять из первичного и вторичного компонентов. От размещения новых акций компания рассчитывает получить около $400 млн для финансирования развития, в том числе через приобретения. По словам основателя и председателя совета директоров Softline Игоря Боровикова, процитированного в релизе, стратегия компании "включает в себя органический рост и дополнительные сделки M&A, что позволит нам и в будущем предоставлять полный спектр IT-услуг большому и растущему рынку клиентов".

В сообщении не приводятся детали вторичного компонента планируемого IPO, сказано лишь, что GDR будут продавать "некоторые существующие акционеры", а в целом предложение будет "преимущественно" состоять из новых бумаг.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

О том, что Softline рассматривает возможность IPO, компания сообщала в мае текущего года.

Softline - поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT-услуг.

Группа основана в 1993 году Игорем Боровиковым. В числе акционеров Softline - Боровиков, который является председателем совета директоров, Da Vinci Capital, белорусский Zubr Capital и CEO компании Сергей Черноволенко.

Группа присутствует на рынках России, США, Индии, а также в ряде стран Восточной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

По итогам финансового года, закончившегося 31 марта 2021 года, оборот группы составил $1,8 млрд, при этом 48% оборота пришлось на продажи продуктов и услуг Microsoft (в числе других стратегических поставщиков - Adobe, Apple, Cisco, Dell, Google, HP, IBM, Oracle). Скорректированный показатель EBITDA группы составил $52 млн.

На долю ПО и облачных технологий приходится 84,4% оборота компании, на аппаратное обеспечение - 11,2%, IT-услуги - 4,3% оборота. Доля оборота за пределами РФ составляет 40%.

Количество заказчиков группы превышает 150 тыс.