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Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" с выручкой 5,64 трлн рублей (на 28% меньше, чем годом ранее) возглавила рейтинг "200 крупнейших частных компаний России – 2021", составленный Forbes.

На втором месте рейтинга находится лидер российской розницы – компания X5 Group (объединяет сети "Пятерочка, "Перекресток" и "Карусель"), за год она поднялась с третьей позиции и увеличила выручку на 14%. На третьем - "Магнит", который ранее находился строчкой ниже и в 2020 году увеличил выручку на 13,5%.

Четвертое место в рейтинге занимает "Норникель" (выручка увеличилась на 28,1% на фоне роста мировых цен на никель), пятое - "Сургутнефтегаз" (опустился в рейтинге со второго места, выручка упала на 31,6% на фоне снижения цен на нефть и сокращения добычи в рамках договоренностей с ОПЕК+), шестое - группа компаний "Мегаполис", крупнейший в РФ оптовый продавец табачной продукции (за год поднялась в рейтинге с девятого места, увеличив выручку на 4,9%).

Далее следуют "Татнефть" на седьмой строчке рейтинга (выручка компании снизилась на 22,7%, и она потеряла пятое место в списке), "НОВАТЭК" на восьмой (снижение выручки - 17,5%), Evraz на девятой (выручка сократилась на 8,4%). Замыкает топ-10 рейтинга НЛМК, чья выручка снизилась на 2,1%).

Forbes отмечает, что больше всего за пандемийный год пострадали авиакомпании. Из десяти компаний, которые больше всех сократили выручку, три оказались авиаперевозчиками: это "Сибирь" (выручка упала на 41,7%), "Уральские авиалинии" (снижение на 38,6%) и "Ютэйр" (-32,4%)

Всего же, по данным Forbes, пандемия коронавируса лишила компании рейтинга 2,5% выручки.

Forbes

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