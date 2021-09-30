Opel остановит производство в Айзенахе до 2022 г. из-за нехватки чип

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бренд Opel автоконцерна Stellantis NV остановит производство на предприятии в Германии до 2022 года из-за нехватки полупроводниковых компонентов. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на представителя компании.

"Планируется, что завод в Айзенахе временно прекратит производство со следующей недели", - заявил источник издания. Сотрудники будут получать временное пособие, отметил он.

По словам представителя Opel, предприятие может возобновить работу в начале 2022 года, если текущая проблема с поставками компонентов будет решена.

Stellantis был образован в январе 2021 года в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles NV и французской PSA Group. Концерн выпускает автомобили под марками Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Moper, Opel, Peugeot, Leasys, Free2move, Vauxhall и Ram.