Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Opel остановит производство в Айзенахе до 2022 г. из-за нехватки чип

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бренд Opel автоконцерна Stellantis NV остановит производство на предприятии в Германии до 2022 года из-за нехватки полупроводниковых компонентов. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на представителя компании.

"Планируется, что завод в Айзенахе временно прекратит производство со следующей недели", - заявил источник издания. Сотрудники будут получать временное пособие, отметил он.

По словам представителя Opel, предприятие может возобновить работу в начале 2022 года, если текущая проблема с поставками компонентов будет решена.

Stellantis был образован в январе 2021 года в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles NV и французской PSA Group. Концерн выпускает автомобили под марками Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Moper, Opel, Peugeot, Leasys, Free2move, Vauxhall и Ram.

Opel Германия Айзенах

Новости

Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка

ВТБ направил Ситибанку предложение о покупке его розницы

ВТБ направил Ситибанку предложение о покупке его розницы

Правительство внесло в Думу проект бюджета на 2022-2024 годы

Правительство внесло в Думу проект бюджета на 2022-2024 годы

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Цена газа в Европе перевалила за $1100/тыс. куб. м

Цена газа в Европе перевалила за $1100/тыс. куб. м

Акционеры "Роснефти" 30 сентября утвердят промежуточные дивиденды

Акционеры "Роснефти" 30 сентября утвердят промежуточные дивиденды

ЦБ счел, что недельные данные по инфляции в РФ сильно зашумлены

Недельная инфляция в РФ неожиданно взлетела до 0,3%

Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });