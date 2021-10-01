Правительство с 1 октября расширило список получателей техники по программам Росагролизинга

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ с 1 октября расширило список получателей техники по льготным программам "Росагролизинга".

С этой даты вступает в силу постановление, подписанное 15 июля этого года.

В число лизингополучателей включены не только сельхозпроизводители, но и машинно-технологические станции, оказывающие агротехнические услуги, организации, которые занимаются техническим обслуживанием и ремонтом техники и оборудования сельхозпроизводителей, а также организации науки и образования в АПК.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росагролизинга", большинство регионов РФ высказало заинтересованность в сотрудничестве в рамках этой программы. К примеру, уже в работе находится заявка из Крыма от ООО "Агро Сервис МТК" на приобретение 10 единиц техники. В конце сентября в ходе посещения генеральным директором компании Павлом Косовым Дагестана обсуждалось возможность создания в республике машинно-технологической компании в рамках программы, сказали в пресс-службе.

"Ожидаем заявки и от других регионов. Реализация программы позволит обновить производственные мощности предприятий, тесно связанных с АПК, что плодотворно скажется на отрасли в целом", - считают в "Росагролизинге".

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. Работает с более чем 350 поставщиками. В 2020 году компания поставила аграриям техники и оборудования более чем на 38,5 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в 2019 году (25,5 млрд рублей). Это был максимальный показатель за всю ее историю. План поставок на 2021 год - 43 млрд рублей.

В первом полугодии "Росагролизинг" поставил аграриям техники на 16,6 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.