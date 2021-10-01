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Brent подешевела до $78,08 за баррель

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 по московскому времени в пятницу составила $78,08 за баррель, что на $0,23 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,22 (0,3%) - до $78,31 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,79 за баррель, что на $0,24 (0,32%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,2 (0,3%) - до $75,03 за баррель.

По итогам сентября цена Brent увеличилась на 9,5%, WTI - на более чем на 9%, что стало максимальным подъемом с июня, пишет Trading Economics.

Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать опасения по поводу ограниченного предложения на рынке, несмотря на опубликованные ранее на этой неделе данные о неожиданном росте запасов в США.

Согласно данным Минэнерго, коммерческие резервы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,58 млн баррелей - до 418,54 млн баррелей. Оценки Американского института нефти (API) свидетельствовали о менее существенном подъеме - на 4,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 2,15 млн баррелей.

В то же время, резервы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, повысились на 200 тыс. баррелей, тогда как API сообщал о скачке запасов на 359 тыс. баррелей.

Рост запасов бензина в США на прошлой неделе составил 193 тыс. баррелей, тогда как эксперты прогнозировали повышение на 1,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 384 тыс. баррелей (ожидалось уменьшение на 1,4 млн баррелей).

Трейдеры ждут очередное заседание стран ОПЕК+, прогнозируя, что нефтепроизводители будут придерживаться обязательства увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре.

Brent WTI США

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