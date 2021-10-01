СИБУР завершил передачу 50% акций "НИПИГАЗа" своим акционерам

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "СИБУР" завершил передачу 50% обыкновенных акций (44% уставного капитала) инжиниринговой компании "НИПИГАЗ" своим акционерам, следует из материалов компании.

Акционеры "СИБУРа" приняли решение о выплате перед покупкой "ТАИФа" дивидендов - всей прибыли за первое полугодие, части нераспределенной прибыли, а также оставшейся половины "НИПИГАЗа". Акции последнего будут распределяться в количестве, пропорциональном доле акций в "СИБУРе". В результате сделки бизнесмен Геннадий Тимченко станет владельцем блокирующего пакета голосующих акций "НИПИГАЗа".

Сделка прошла в три этапа: сначала "СИБУР", владевший 282 360 обыкновенных акций, что составляет 43,55% уставного капитала "и 50% голосующих акций "НИПИГАЗа", снизил долю до 108 644 обыкновенных акций, что составляет 16,76% уставного капитала и 19,24% голосующих акций "НИПИГАЗа". Затем доля снизилась до 2 908 обыкновенных акций, что составляет 0,45% уставного капитала и 0,51% голосов, приходящихся на голосующие акции "НИПИГАЗа", а затем был выведен и оставшийся пакет.

"СИБУР" в середине 2016 года продал 50% обыкновенных акций "НИПИГАЗа" ряду своих акционеров, оставив у себя другую половину. Сумма сделки не разглашалась.

Геннадий Тимченко купил 17,8% обыкновенных акций, член совета директоров "СИБУРа" Кирилл Шамалов - 10% голосующих акций, нынешний и бывший топ-менеджмент компании - 17,6% обыкновенных акций, экс-глава юридического департамента "СИБУРа" Денис Никиенко - 4,55% обыкновенных акций.

В самом "СИБУРе" Тимченко владеет 17%, то есть он дополнительно получит 48 тыс. обыкновенных акций "НИПИГАЗа" к уже имеющимся 100 тыс. акций и будет владеть 149 тыс. акций (с учетом округления), или 26,4% обыкновенных акций. Аналогично Шамалов увеличит свою долю с 10% до 11,9%, Никиенко - до 4,6% обыкновенных акций, бывшему и нынешнему менеджменту "СИБУРа", куда входит, в частности глава компании Дмитрий Конов, будет принадлежать 22,9% голосующих акций "НИПИГАЗа", Михельсону - 18%, китайским Sinopec и Silk Road Fund - по 5%, "СОГАЗу" - 6,3%.

Нынешними акционерами "СИБУРа" являются бизнесмен Леонид Михельсон (36%), Тимченко (17%), "СОГАЗ" (12,5%), китайские Sinopec и "Фонд Шелкового пути" - по 10%, Шамалов (3,88%), действующий и бывший менеджмент компании (включая Конова (3,24%) и главу "Газпром нефти" Александра Дюкова) - 10,6%.