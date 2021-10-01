ЦБ отметил сокращение обналичивания на 20% в первом полугодии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2021 года объем незаконного обналичивания в банковском секторе снизился в первом полугодии на 18%, до 31 млрд рублей с 38 млрд рублей годом ранее, сообщил Банк России.

Объемы сомнительных операций с признаками вывода денег за рубеж увеличились на 11% в годовом измерении, до 20 млрд рублей. В январе-июне 2020 года объем таких операций составил 18 млрд рублей. Рост произошел преимущественно за счет авансовых платежей за импортируемые товары. В то же время сомнительные платежи в пользу нерезидентов за услуги и на счета резидентов за рубежом сократились.

Средний номинальный курс доллара США к рублю, по данным ЦБ, в первом полугодии 2020 года составил 69,13 рубля, в первом полугодии 2021 года - 74,27 рубля.

Если в первой половине 2020 года объем вывода средств можно оценить в долларовом эквиваленте примерно в $260 млн, то в первом полугодии 2021 года - в $269 млн. При такой оценке вывод средств за рубеж увеличился на 3%.

Таким образом, суммарно объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на 11 - этот показатель составил 51 млрд рублей, тогда как за такой же период прошлого года он достигал 56 млрд рублей.