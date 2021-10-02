Добыча газа в РФ за 9 месяцев выросла на 11,9%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Объем добычи газа в России за три квартала 2021 года вырос на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 559,71 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В сентябре в РФ было произведено 61,05 млрд куб. м газа (рост на 9,6% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые за три квартала 2021 года добыли 404,92 млрд куб. м газа (43,32 млрд куб. м газа - в сентябре).

Крупнейшая независимая газовая компания - НОВАТЭК - за девять месяцев текущего года произвела 56,71 млрд куб. м (в сентябре - 5,95 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 20,72 млрд куб. м (2,5 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" за три квартала 2021 года добыли НК "Роснефть" - 32,17 млрд куб. м (в сентябре - 3,99 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 17,81 млрд куб. м (2,31 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 14,31 млрд куб. м (1,52 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 6,82 млрд куб. м (727,67 млн куб. м), "РуссНефть" - 1,55 млрд куб. м (190,65 млн куб. м), "Татнефть" - 626,44 млн куб. м (75,46 млн куб. м), "Славнефть" - 418,98 млн куб. м (62 млн куб. м), "Башнефть" - 404,89 млн куб. м (48,93 млн куб. м).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".