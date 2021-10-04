Большая часть экспортных поставок зерна в сентябре из Приморья направлена в КНР

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Экспорт зерна и продуктов его переработки в сентябре 2021 года из Приморского края составил 13,7 тыс. тонн зерна и 260 тонн продуктов его переработки, большая часть зерна направлена в Китай.

В сообщении Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области говорится, что на экспорт в КНР в сентябре оформлено почти 12 тыс. тонн зерна (сои, кукурузы, овса), а также незначительное количество продуктов переработки зерна (овсяные хлопья).

В Республику Корея было направлено 1,5 тыс. тонн зерна (кукурузы, сои, пшеницы). Также в Японию и в Гонконг экспортировано незначительное количество сои.

За указанный период Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на экспортные партии зерна и продуктов его переработки выдан 331 фитосанитарный сертификат.