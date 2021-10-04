Тиньков заплатит $507 млн в рамках урегулирования налоговых претензий США

Он может сделать это без продажи акций TCS

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Тиньков в рамках урегулирования налоговых претензий США заплатит не менее $506,8 млн, следует из сообщения американского Минюста.

Эта сумма включает неуплаченные Тиньковым в 2013 году налоги ($248,5 млн), что с учетом процентов и штрафов возрастает до $448,96 млн, а также другие обнаружившиеся налоговые обязательства бизнесмена перед США. Тиньков признал себя виновным в подаче заведомо ложной налоговой декларации, отмечает ведомство.

Для выплаты штрафа в рамках урегулирования налоговых претензий бизнесмену не понадобится дополнительно продавать акции TCS Group. "Олег имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS", - сообщил "Интерфаксу" представитель группы.

Согласно условиям мирового соглашения с Минюстом США, Тинькову зачтут как отбытый тюремный срок время, проведенное под арестом в Великобритании. Бизнесмен также будет находится под надзором в течение года и заплатит штраф в $250 тыс. Адвокаты Тинькова заявили, что он "благодарит суд за решение всех спорных вопросов в духе справедливости и гуманизма, что позволит ему сосредоточить свои силы на борьбе с болезнью".

Слушания по делу Тинькова назначены в Окружном суде Северной Калифорнии на 29 октября 2021 года.

Претензии налоговой службы США к Тинькову

О претензиях налоговой службы США (IRS) к Тинькову стало известно в феврале 2020 года, позже он был арестован в Лондоне. Американский Минюст тогда сообщил, что бизнесмену по предъявленным двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения, сумма возможных денежных штрафов не называлась. Власти США обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

В марте 2020 года Тиньков сообщил о постановке ему диагноза "острая форма лейкемии". Бизнесмен сейчас проходит лечение в Великобритании.

Тиньков получил американское гражданство в 1996 году. С того времени и до 2013 года он подавал налоговые декларации в США, отмечает американский Минюст. В октябре 2013 года основанный бизнесменом ТКС банк (сейчас Тинькофф банк, входит в TCS Group) провел IPO на Лондонской фондовой бирже. Тиньков в рамках продажи небольшого пакета акций получил $192 млн, справедливая стоимость его активов после IPO превысила $1,1 млрд. Через три дня после IPO Тиньков обратился в посольство США в Москве за отказом от американского гражданства, отмечает Минюст. В рамках этого процесса бизнесмен указал, что чистая стоимость его активов составляет всего $300 тыс., а в налоговой декларации за 2013 году сообщил о доходе всего в $205,3 тыс., подчеркивает ведомство.

Ранее сообщалось, что на урегулирование "юридических проблем" Тиньков может направить часть вырученных от размещения акций TCS Group средств. Rigi Trust, подконтрольный Тинькову и его семье, в конце 2020 года разместил глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн. Помимо разрешения юридических вопросов, средства от SPO предполагалось также направить на создание нового благотворительного фонда.

Траст семьи Тинькова с долей в 35,1% является основным акционером TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования").