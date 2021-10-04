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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Газпром" возобновил закачку в хранилище в Австрии, начал отбор из ПХГ в Нидерландах

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" с 1 октября после полумесячной паузы возобновил закачку газа в подземное хранилище "Хайдах" в Австрии. Его заполненность по итогам газовых суток составляет (18,6%), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

При этом 2 октября остановилась закачка и начался отбор из ПХГ "Бергермеер" в Нидерландах.

На данный момент идет закачка в хранилища "Реден" (заполнено на 8,67%) и "Йемгум" (доля "Газпрома" заполнена на 76,50%) в Германии. На паузе (ни закачки, ни отбора) стоит германское ПХГ "Катарина" (43,54%).

В выходные дни закачка увеличивается еще сильнее (почти в два раза к уровню обычной закачки для этих дней), так как текущий спрос в системе снижается и высвобождается больше ресурсов для закачки газа в хранилища.

"Газпром" также располагает мощностями хранилищ "Дамборжице" в Чехии и "Банатский Двор" в Сербии, но данные по ним не отображаются в системе Gas Infrastructure Europe. "Газпром" также использует виртуальное хранение (организованного за счет коммерческого взаимодействия европейских контрагентов и применения различных финансовых инструментов), но информация об этих ресурсах не раскрывается никак.

Европа

Состояние запасов газа в хранилищах Европы и невозможность наполнить их до безопасного уровня к наступлению холодов из-за глобального дефицита являются главными страхами, которые толкают цены на газ вверх. Этому также помогает и рост цены на топливо на другом, еще более сильном полюсе спроса - в Азии. Ближайший (ноябрьский) фьючерс на спотовый СПГ-индекс JKM Platts уже достиг $1071 за тысячу кубометров. Индекс отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых франко-судном (DES) в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань.

После холодной зимы и рекордного отбора газа российские и европейские ПХГ сильно опустошены, но заполнение российских "подземок" для "Газпрома" - безусловный приоритет.

В целом по Европе по итогам газовых суток 2 октября уровень запасов газа в подземных хранилищах перевалил за 3/4 и достиг 75,05%. Это на 14,9 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Правда, если в середине июля этот разрыв достигал 16,568 пунктов, сейчас сокращается день ото дня.

В среднем в сентябре темпы закачки газа в ПХГ были на 8% выше среднемноголетних значений, а в последнюю неделю - уже наполовину больше.

Приток СПГ на терминалы региона в сентябре снизился к прошлогоднему уровню на 8,5%. В начале октября 2021 года использование в Европе СПГ растет на 6% к среднему уровню октября 2020 года.

Газпром

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