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S&P изменило прогноз рейтингов Самарской области на позитивный со стабильного

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Самарской области и рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне "ВВ+".

При этом прогноз рейтингов был изменен на "позитивный" со "стабильного", сообщается в пресс-релизе агентства.

Такой прогноз отражает ожидания аналитиков S&P GR, что прогнозируемое восстановление экономики региона и сохраняющиеся существенные субсидии со стороны центрального правительства будут ограничивать рост дефицита бюджета с учетом капитальных расходов уровнем 5% совокупных доходов бюджета в следующие двенадцать месяцев. Это позволит области сохранить долговую нагрузку на невысоком уровне.

Рейтинг может быть повышен в ближайший год, если Самарская область продолжит получать со стороны правительства поддержку, достаточную для сохранения разумного дефицита бюджета и хорошей ликвидности, отмечается в сообщении.

S&P Самарская область

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