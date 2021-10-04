Окружной суд поддержал решение 2 инстанций о взыскании с "РусАла" 292 млн руб.

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение о взыскании в пользу Росприроднадзора с компании "РусАл" ущерба в размере 291,8 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду, следует из картотеки арбитражного суда.

Суд отклонил кассационную жалобу АО "Объединенная компания РусАл Уральский алюминий" на решение Арбитражного суда Свердловской области от 11 февраля 2021 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2021 года по делу, которое длится более пяти лет.

Согласно картотеке суда, в 2015 году истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ответчику (на тот момент официальное название компании - АО "СУАЛ", филиал "БАЗ-СУАЛ") о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за несанкционированное размещение отходов производства и потребления в объеме 63,25 тыс. тонн.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель "РусАла", "БАЗ-СУАЛ" еще в 2016 году полностью провел платеж по исполнительному листу в размере более 293 млн рублей.

"Таким образом, вся сумма требований была полностью оплачена более пяти лет назад. При этом "РусАл" продолжал оспаривать решения судебных органов, так как считал претензии Росприроднадзора необоснованными", - сказал он, уточнив, что в целом "зеленая" повестка находится в фокусе компании, она "поступательно снижает воздействие на окружающую среду и проводит экологическую модернизацию предприятий".