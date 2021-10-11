Чижов посоветовал ЕС увидеть в РФ партнера ради разрешения газового кризиса

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что решение ЕС относиться к Москве как к геополитическому противнику только усугубляет кризис на рынке газа в Европе.

"Суть вопроса заключается всего лишь в фразеологии. Измените противника на партнера, и все станет проще", - сказал дипломат газете Financial Times.

Он добавил, что "когда у ЕС будет достаточно политической воли для этого, они будут знать, где нас найти".

Чижов подчеркнул, что Москва не заинтересована в резком росте цен на газ, поскольку "это не способствует стабильности". Он пояснил, что из-за высоких цен страны могут отказаться от газа в пользу угля, "что некоторые уже делают".

По словам дипломата, проблему усугубила собственная энергетическая политика ЕС, а также нежелание европейских энергетических компаний платить больше за пополнение своих резервов.

"Все проблемы, которые возникают, были созданы искусственно. В первую очередь по политическим причинам", - считает российский дипломат.

Он также отметил, что кризис усугубляется правилами ЕС, которые вынуждают "Газпром" поставлять часть газа в Европу на условиях свободной торговли на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам, которые Брюссель считает неконкурентными.

"Долгосрочные контракты (...) обеспечивали безопасность поставок и стабильность объемов и цен. Затем пришла эта идея, исходящая из Брюсселя, о том, что систему следует изменить. Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезными в некоторых ситуациях, но совершенно бесполезными в других. Все может измениться. И они действительно изменились", - пояснил Чижов.

Действия, которые помогли бы сдержать стремительный рост оптовых цен, скорее всего, произойдут "скорее раньше, чем позже", сказал он.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин "дал несколько советов "Газпрому", чтобы он проводил более гибкую политику.

"И что-то заставляет меня думать, что "Газпром" прислушается", - сказал Чижов.

Путин в октябре на совещании по энергетике заявил, что в 2021 году "Газпром" может обновить рекорд поставок газа в Европу.