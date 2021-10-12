Авиакомпании РФ увеличили перевозки в сентябре на 40% год к году

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ увеличили перевозки в сентябре 2021 года почти на 40% в сравнении с сентябрем 2020 года, сообщил "Интерфаксу" представитель Минтранса РФ со ссылкой на главу ведомства Виталия Савельева.

"В сентябре российские авиакомпании перевезли 12,3 млн пассажиров. Это почти на 40% больше, чем в сентябре 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, и немногим меньше, чем в сентябре 2019-го", - процитировал представитель Минтранса Савельева.

Всего за девять месяцев 2021 года российские авиакомпании перевезли 83,5 млн человек, рост по сравнению с 2020 годом составил 59%. Пассажирооборот за девять месяцев при этом вырос на 49%.

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