Фондовый рынок США завершил торги снижением

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник снижением.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации данных о потребительских ценах в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают сохранения инфляции в США в сентябре на уровне предыдущего месяца - 5,3%, инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей - на уровне 4%.

Рынки "преимущественно заняли выжидательную позицию" в преддверии отчетностей, пишут эксперты Bank of America, которых цитирует CNBC.

Сезон отчетности на этой неделе традиционно начнется с результатов крупных американских банков. В среду о результатах должен отчитаться JPMorgan Chase & Co., в четверг - Citigroup Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp. и Wells Fargo.

"Ожидания в отношении прибыли компаний в третьем квартале ухудшаются в последние недели, и это создает возможность для приятных сюрпризов, что хорошо для рыночных настроений в целом", - сказал управляющий директор UBS Private Wealth Management Род фон Липси, имея в виду, что в условиях заниженных ожиданий результаты компаний могут с большей вероятностью превзойти прогнозы, что станет позитивным фактором для рынка.

Акции технологических компаний снизились после роста на предварительных торгах. Котировки бумаг Apple Inc. подешевели на 0,9%, Microsoft Corp. - на 0,5%, Alphabet Inc. - на 1,8%.

Цена акций MGM Resorts International увеличилась на 9,6% после того, как аналитики Credit Suisse повысили рекомендацию по бумагам оператора казино.

Бумаги Walt Disney Co. подешевели на 0,2%. Глава подразделения Walt Disney Studios Алан Хорн покинет компанию в конце текущего года, говорится в сообщении Disney.

Цена бумаг Amazon.com Inc. выросла на 0,03%. Компания пересматривает план возврата сотрудников в офисы, ожидая, что часть из них продолжит работать удаленно в обозримом будущем.

Акции Chevron Corp. повысились на 0,02%. Американская нефтекомпания планирует достичь цели нулевых вредных выбросов в производственном процессе к 2050 году, говорится в докладе компании по борьбе с изменением климата (Сlimate Сhange Resilience Report).

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник опустился на 117,72 пункта (0,34%) и составил 34378,34 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 10,54 пункта (0,24%) - до 4350,65 пункта.

Nasdaq Composite потерял 20,28 пункта (0,14%) и составил 14465,92 пункта.