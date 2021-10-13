Цены на нефть умеренно снижаются

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются в ходе утренних торгов в среду. Тем не менее, Brent все еще держится вблизи трехлетнего максимума.

Беспокойство по поводу того, что скачок цен на уголь и газ в Китае, Индии и Европе усиливает инфляционное давление и может привести к замедлению экономического роста, а значит и к падению спроса на нефть, немного охладило "бычий" тренд на рынке.

Доллар, торгующийся около годового максимума, также негативно влияет на рынок, поскольку нефть становится более дорогой для покупателей, пользующихся другими валютами.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в среду составила $83,34 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,23 (0,3%) - до $83,42 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,53 за баррель, что на $0,11 (0,14%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,12 (0,1%) - до $80,64 за баррель.

Международный валютный фонд во вторник ухудшил годовой прогноз экономического роста для США и других крупных экономик мира из-за проблем в глобальных цепочках поставок и инфляционного давления, которые сдерживают экономическое восстановление от последствий пандемии COVID-19. "Динамика роста ослабла, а неопределенность усилилась", - говорится в докладе организации.

Эксперты МВФ ухудшили прогноз роста мировой экономики до 5,9% с 6%, озвученных в июле. Организация также прогнозирует, что темпы еще больше замедлятся в следующем году и составят 4,9%.

Однако многие аналитики все еще полагают, что резкий подъем цен на газ и уголь приведет к увеличению спроса на нефтепродукты, используемые для выработки электроэнергии. "На рынке растут ожидания того, что высокие цены на газ и уголь, вероятно, повысят спрос на другие виды топлива, такие как дизель и нефть" - говорится в комментарии исследовательской компании ANZ Research.