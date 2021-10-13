Нерезиденты в сентябре купили валюту на 17 млрд рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Нерезиденты и дочерние иностранные банки в сентябре снизили покупку иностранной валюты на внутреннем биржевом рынке до 17,4 млрд рублей в рублевом эквиваленте против покупки на 106 млрд рублей в августе. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке энергоносителей и укрепления рубля иностранные участники продолжили реализацию сделок carry-trade и увеличили свою короткую позицию по валюте на рынке валютных свопов в сентябре на $5 млрд – до $24 млрд (это стало новым историческим максимумом).

"В целом в сентябре нерезиденты на биржевых торгах осуществляли выход из российских активов, нарастив при этом свою короткую позицию по валюте на рынке валютных свопов, а также увеличив общий объем вложений на рынке ОФЗ (за счет покупок на внебиржевом и первичном рынках)", - отмечается в обзоре.

ЦБ подчеркивает, что привлекательность carry-trade значимо зависит не только от процентных ставок, но и от динамики курса рубля, поэтому регулятор проанализировал взаимосвязь сделок carry-trade и курса рубля. Так, при ослаблении рубля нерезиденты сворачивают сделки carry-trade, при укреплении – наращивают позицию на рынке валютных свопов.