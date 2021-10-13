Минсельхоз с 2022 года запустит систему прослеживаемости зерна

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ с 2022 года запустит систему прослеживаемости зерна.

Как сообщает ведомство, это предусмотрено постановлением правительства "О Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна", подготовленным Минсельхозом (подписано 9 октября 2021 года).

Система начнет работу с 2022 года. Она будет содержать информацию обо всех организациях, участвующих в производстве, хранении, переработке и реализации продукции, ее потребительских свойствах. При этом данные будут вноситься непосредственно участниками зернового рынка.

Кроме того, систему дополнят сведениями о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд, результатах государственного мониторинга и выданных товаросопроводительных документах, без которых будет невозможно реализовать продукцию на территории РФ или вывезти ее за рубеж.

Запуск системы позволит российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачного рынка зерна, обеспечить контроль качества и безопасности экспортируемого и поставляемого на отечественные перерабатывающие предприятия сырья и произведенной из него продукции. Вместе с тем государство получит возможность отслеживать вклад регионов в задачу обеспечения продовольственной безопасности страны, подчеркивается в сообщении.

Создание информационной системы предусмотрено изменениями, внесенными в законы "О зерне" и "О развитии сельского хозяйства" в конце 2020 года.

Согласно закону, в эту систему в обязательном порядке войдет информация о компаниях, которые производят, перерабатывают, транспортируют, поставляют, производят перевалку и перегрузку зерна, его реализацию и утилизацию. Планируется, что в системе будет создаваться сопроводительный документ, содержащий информацию о партии зерна или партии продуктов его переработки при перевозке любым видом транспорта. Это позволит последовательно идентифицировать партии по всей непрерывной цепочке при перемещении от производителя до переработки в готовую продукцию и отправки готовой продукции потребителю.

Кроме того, в систему будет включаться информация о партии зерна, виде культуры, годе урожая, месте его выращивания с указанием географического наименования, цели использования, массе, потребительских свойствах, назначении зерна.

В случае ввоза или вывоза с территории РФ как партий зерна, так и партий продуктов его переработки в систему будет загружаться информация о декларациях соответствия, фитосанитарных сертификатах, ветеринарных сертификатах. Через нее также будет проходить информация о закупке партий зерна и продуктов переработки для государственных нужд и о закупках партий зерна в федеральный интервенционный фонд.

В то же время в систему не будет вноситься информация о продуктах переработки зерна, используемых для поставки в розничную торговлю и продажи физическим лицам для личного потребления, либо юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для использования в целях, не связанных с последующей продажей. Не будет в ней и информации о закладке в государственный резерв.

В законе уточняется, что не допускаются ввоз на территорию РФ и вывоз зерна без товаросопроводительного документа на партию зерна. Порядок проведения лабораторных исследований при экспортно-импортных операциях для оформления товаросопроводительного документа на партию зерна, а также перечень таких исследований будет утвержден Минсельхозом. Исследования будут проводиться за счет средств товаропроизводителя лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации.