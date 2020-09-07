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Для российского зерна разработают межгосударственный стандарт

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило план работы над стратегией развития зернового комплекса на ближайшие 15 лет, в числе мер - создание межгосударственного стандарта на зерно и системы прослеживаемости зерна.

"Правительство продолжает работу над долгосрочной стратегией по развитию зернового комплекса на ближайшие 15 лет. Подготовлено распоряжение, которым утверждается план мероприятий. Наша цель - увеличить экспорт сельхозпродукции и продовольствия в течение четырех лет, существенная часть которого - более трети - составляют поставки зерновых культур", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, в числе предусмотренных в плане мер "есть и обновление нормативной базы, в том числе разработка межгосударственного стандарта по зерну, развитие цифровых технологий в агрологистике, которые позволят снизить издержки на транспортировку, расширение биржевой торговли зерном, а также внедрение федеральной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки для того, чтобы обеспечивать потребителей более качественной продукцией".

"Все эти меры помогут не только повысить доходность российского АПК, но и дадут прирост в смежных отраслях, в том числе за счет увеличения спроса на продукцию машиностроения и химической промышленности", - сказал Мишустин.

Контролировать выполнение поставленных задач будет Минсельхоз, он ежегодно будет предоставлять доклад об этом в правительство.

Как сообщалось, федеральный проект "Экспорт продукции АПК" предусматривает увеличение экспорта сельхозпродукции и продовольствия к 2024 году до $45 млрд. В 2019 году экспорт составил $25,6 млрд.

Михаил Мишустин

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