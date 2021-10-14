S&P 500 и Nasdaq выросли после публикации протокола заседания ФРС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average завершил торги в среду на уровне предыдущей сессии, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии.

Протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии, пишет MarketWatch.

Согласно протоколу, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд и ипотечных бондов на $5 млрд.

"Некоторые из руководителей Федрезерва заявляли, что предпочли бы сокращать выкуп более быстрыми темпами", - отмечается в протоколе.

Данные министерства труда США, опубликованные 13 октября, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в сентябре выросли на 5,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,3% месяцем ранее и была максимальной за 13 лет. Аналитики в среднем ожидали ее сохранения на августовском уровне в 5,3%, сообщает Trading Economics.

Доходности US Treasuries снизились в среду, что негативно сказалось на акциях банков, но поддержало бумаги технологических компаний. Процентная ставка 10-летних US Treasuries опустилась до 1,541% с 1,575%.

Акции JPMorgan Chase & Co. снизились в цене 2,6% по итогам торгов в среду после публикации банком отчетности за третий квартал. Чистая прибыль JPMorgan в минувшем квартале увеличилась на 24%, оказавшись лучше прогнозов рынка. Ее рост, в частности, обусловлен роспуском резервов на возможные потери по ссудам на сумму $2,1 млрд. Квартальная выручка банка, однако, повысилась всего на 1,3%, оказавшись хуже ожиданий аналитиков.

Котировки бумаг Citigroup Inc., Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc. опустились соответственно на 0,5%, 0,9% и 0,1%.

Стоимость бумаг BlackRock Inc. выросла на 3,8%. Американская инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 23%, выручку - на 16%. Прибыль без учета разовых факторов составила $10,95 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков на уровне $9,57 на акцию.

Цена акций Delta Air Lines Inc., также опубликовавшей квартальную отчетность в среду, снизилась на 5,8%. Авиакомпания зафиксировала прибыль без учета разовых факторов впервые с начала пандемии COVID-19, однако предупредила, что рост цен на топливо не позволит ей остаться на прибыльном уровне в четвертом квартале.

Бумаги Apple Inc. подешевели на 0.4% на сообщении агентства Bloomberg, что компания может понизить план производства смартфонов iPhone 13 в 2021 году на 10 млн единиц из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

Акции Qualcomm Inc. подорожали на 1,7%. Накануне компания объявила, что ее совет директоров одобрил запуск новой программы обратного выкупа акций на сумму $10 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился в среду, завершив торги на уровне 34377,81 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 13,15 пункта (0,3%) - до 4363,8 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 105,71 пункта (0,73%) и составил 14571,64 пункта.