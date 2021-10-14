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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Доллар упал ниже 71,55 руб., обновив минимум с 27 июля 2020 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Доллар США в ходе торгов на Московской бирже в четверг опустился ниже отметки 71,55 руб./$1, обновив не только минимум текущего года, но и опустившись к уровням 27 июля 2020 года.

Курс доллара США составил 71,535 руб./$1 в 15:59 по Москве, что на 43,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,03 руб./EUR1, подешевев на 44,5 копейки.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро на торгах в четверг связано как с положительной динамикой цен на нефть, так и с активизировавшимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы. В свою очередь, улучшению конъюнктуры мировых рынков капитала способствовало снижение базовых процентных ставок (доходность 10-летних US Treasuries опустилась в среду до 1,541% с 1,575% годовых), произошедшее после публикации накануне в США целого ряда макроэкономических данных, в том числе по инфляции за сентябрь и протокола сентябрьского заседания Федрезерва.

Цены на нефть продолжают уверенно расти в четверг после небольшого снижения накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:59 по московскому времени в четверг достигла $84,38 за баррель, что на 1,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $81,56 за баррель, что на 1,39% выше итогового значения предыдущей сессии.

МосБиржа США Brent WTI

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