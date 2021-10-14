Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Минтруде РФ заявили о снижении числа официально безработных до 850 тыс. человек

В Минтруде РФ заявили о снижении числа официально безработных до 850 тыс. человек
Фото: Сергей Портер/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В центрах занятости на сегодняшний день по России зарегистрировано менее 850 тыс. безработных граждан, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, выступая в ходе пленарной сессии на Евразийском женском форуме.

Ранее министр сообщал, что, по данным на 3 октября, в центрах занятости по стране было зарегистрировано менее 880 тыс. безработных россиян.

По словам Котякова, "структура численности безработных мужчин и женщин сопоставимы, и отличаются на доли процентов".

Он также рассказал, что в РФ также соблюдается гендерный паритет в общей структуре занятости, и численность женщин составляет почти 49% от числа всех работающих.

Между тем эксперты отмечают, что численность зарегистрированных безработных не отражает реальную ситуацию с безработицей.

"Ни в одной стране количество зарегистрированных безработных не отражает реальную ситуацию с безработицей. Общая численность безработных в зависимости от разных периодов времени может быть выше в два раза, поскольку есть определенные категории людей, которые не обращаются в службы занятости. В нынешней ситуации мы можем предположить, что общее количество безработных в России (находится) в пределах 2,5 млн человек", - сказал в начале сентября "Интерфаксу" проректор академии труда и социальных отношений, бывший замглавы Минтруда России Александр Сафонов Сафонов.

Антон Котяков Минтруд

Новости по теме

Новости

Доллар упал ниже 71,55 руб., обновив минимум с 27 июля 2020 года

Основной владелец "Вкусвилла" планирует передать 20% акций сотрудникам

Основной владелец "Вкусвилла" планирует передать 20% акций сотрудникам

Brent подорожала до $84,08 за баррель

Ритейлеры с августа снизили средние наценки на социально значимые продукты на четверть

Ритейлеры с августа снизили средние наценки на социально значимые продукты на четверть

Мишустин поручил подготовить новые меры по стабилизации цен на продукты

"Интер РАО" на 38% увеличит поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию

Новак заявил, что "Северный поток 2" будет готов для работы в ближайшие дни

Пандемия коронавируса

Рестораторы предсказали расцвет теневого бизнеса из-за введения QR-кодов

Рестораторы предсказали расцвет теневого бизнеса из-за введения QR-кодов

Нефть Brent подорожала до $83,76 за баррель

Путин заявил, что Россия не заинтересована в полном отказе от доллара

Путин заявил, что Россия не заинтересована в полном отказе от доллара
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });