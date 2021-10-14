В Минтруде РФ заявили о снижении числа официально безработных до 850 тыс. человек

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В центрах занятости на сегодняшний день по России зарегистрировано менее 850 тыс. безработных граждан, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, выступая в ходе пленарной сессии на Евразийском женском форуме.

Ранее министр сообщал, что, по данным на 3 октября, в центрах занятости по стране было зарегистрировано менее 880 тыс. безработных россиян.

По словам Котякова, "структура численности безработных мужчин и женщин сопоставимы, и отличаются на доли процентов".

Он также рассказал, что в РФ также соблюдается гендерный паритет в общей структуре занятости, и численность женщин составляет почти 49% от числа всех работающих.

Между тем эксперты отмечают, что численность зарегистрированных безработных не отражает реальную ситуацию с безработицей.

"Ни в одной стране количество зарегистрированных безработных не отражает реальную ситуацию с безработицей. Общая численность безработных в зависимости от разных периодов времени может быть выше в два раза, поскольку есть определенные категории людей, которые не обращаются в службы занятости. В нынешней ситуации мы можем предположить, что общее количество безработных в России (находится) в пределах 2,5 млн человек", - сказал в начале сентября "Интерфаксу" проректор академии труда и социальных отношений, бывший замглавы Минтруда России Александр Сафонов Сафонов.