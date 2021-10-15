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Новак допустил рост цен на нефть до $100 за баррель к концу 2021 года

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак не исключил, что к концу текущего года цена нефти на мировом рынке может достичь $100 за баррель, сообщил телеканал CNBC.

"Мы не можем сейчас обсуждать какие-либо сценарии с учетом ситуации на энергетическом рынке", - сказал он в интервью телеканалу в ответ на соответствующий вопрос корреспондента.

По его словам, "год назад никто не мог ожидать роста цен на газ до $2 тысяч". В то же время, "волатильность цен на газ не может быть такой же и на нефть", поскольку у стран ОПЕК+ есть инструменты, которые позволяют сдерживать рост, добавил российский вице-премьер.

Новак также отрицательно ответил на вопрос корреспондента о том, обращался ли Вашингтон непосредственно к Москве с просьбой о стабилизации цен.

"Честно говоря, к нам никто не обращался. Об этом сообщали СМИ, однако у меня нет представления об их правдивости", - сказал он.

Вице-премьер отметил также, что не располагает информацией о переговорах США и Саудовской Аравии на эту тему.

Ранее президент РФ Владимир Путин также допустил, что цена на нефть может вырасти до $100 за баррель. Российский лидер отметил, что нефть сейчас растет в цене, Россия вместе с партнерами по ОПЕК+ делает все для того, чтобы "нефтяной рынок стабилизировался окончательно". По словам Путина, РФ и другие страны ОПЕК+ не допускают резких скачков нефтяных цен, поскольку "это не в наших интересах".

Александр Новак

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