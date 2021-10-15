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Цены на нефть могут завершить неделю ростом более чем на 2%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки повышаются в ходе утренних торгов в пятницу. Brent может завершить неделю ростом на 2,5%, WTI - на 3,5%.

За последний месяц цены выросли более чем на 13%, поддерживаемые признаками того, что предложение будет ограничено в течение следующих нескольких месяцев, в то время как скачок цен на газ и уголь привел к массовому переходу на нефтепродукты.

Аналитики Bank of America прогнозируют дефицит предложения на рынке в размере примерно 1 млн б/с, пишет Trading Economics. В то же время эксперты Goldman Sachs полагают, что стоимость Brent к концу этого года может вырасти до $90 за баррель, поскольку на рынке наблюдается "самый продолжительный дефицит за последние десятилетия".

"Энергетический кризис привел к подъему рынка, в результате нефть оказалась в выгодном положении", - отметил сырьевой аналитик в Commonwealth Bank Вивек Дар.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в четверг составила $84,64 за баррель, что на $0,64 (0,76%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,82 (1%) - до $84 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $81,88 за баррель, что на $0,57 (0,7%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов поднялась на $0,87 (1,1%) - до $81,33 за баррель.

Давление на рынок не смогли оказать данные министерства энергетики США об изменении запасов за неделю. Коммерческие резервы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 6,09 млн баррелей - до 426,98 млн баррелей. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали значительно меньшего увеличения - на 900 тыс. баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в день, до 11,4 млн б/с.

Тем не менее данные также показали, что товарные резервы бензина снизились на 1,96 млн баррелей (аналитики ожидали роста на 600 тыс. баррелей) и составили 223,11 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 24 тыс. баррелей (прогноз аналитиков - снижение на 1,1 млн баррелей), до 129,31 млн баррелей.

Brent WTI

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