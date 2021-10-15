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Новак счел преждевременными разговоры о новом транзитном контракте с Украиной

Новак счел преждевременными разговоры о новом транзитном контракте с Украиной
Вице-премьер РФ Александр Новак
Фото: Christian Marquardt/Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Действие нынешнего долгосрочного транзитного контракта с Украиной продлится еще три с половиной года, отметил вице-премьер РФ Александр Новак в ответ на вопрос о сроках заключения нового соглашения с Киевом.

"У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом говорить, потому что еще более 3,5 лет до исполнения этого контракта", - сказал он журналистам в пятницу в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

Новак на полях РЭН-2021 уже встретился со специальным представителем правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом фон Вальдерзее. "Я не думаю, что нам надо выводить наши переговоры в публичную плоскость. У нас идут консультации. Мы встречаемся со спецпредставителем Вальдерзее. Как раз консультируемся относительно этой ситуации", - отметил он по итогам встречи.

Как сообщалось, в августе канцлер ФРГ Ангела Меркель подписала с президентом США Джо Байденом совместное заявление относительно "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

В документе также говорится о важности продолжения транзита газа через Украину после 2024 года на срок до 10 лет.

Украина обеспечивает себя газом, покупая его по "виртуальному реверсу" в Европе - на самом деле отбирая этот природный ресурс из транзитного потока российского газа в Европу. От сохранения физического транзита через Украину зависит возможность сохранения этой схемы. Покупать газ напрямую в России Киев отказывается.

"Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом", - прокомментировали заявление Байдена и Меркель в "Газпроме".

Фон Вальдерзее в 2019 году участвовал в переговорах о продлении транзитного контракта с Украиной в качестве уполномоченного федерального правительства ФРГ.

Александр Новак Украина Германия

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