В Совете Федерации предсказали расширение списка отстающих регионов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Список регионов с низким уровнем социально-экономического развития пополнят еще несколько, рассказал журналистам в Ижевске первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

Он напомнил, что списке пока десять регионов. К ним добавятся еще минимум два, в том числе Астраханская область.

По словам сенатора, программа поддержки таких регионов будет продлена с 2025 до 2030 года.

Пока в списке отстающих Адыгея, Алтайский край, Калмыкия, Карелия, Курганская область, Марий Эл, Псковская область, Республика Алтай, Тува и Чувашия.