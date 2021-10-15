Цена нефти Brent поднималась выше $85 за баррель впервые с октября 2018 года

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая неделю ростом более чем на 3% на фоне высокого спроса в условиях глобального энергетического кризиса.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов впервые с октября 2018 года поднялась выше отметки в $85 за баррель, достигнув $85,1 за баррель, но к 17:45 по московскому времени составила $84,79 за баррель, что на $0,79 (0,94%) выше цены на закрытие рынка в четверг.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,96 (1,18%), до $82,27 за баррель.

Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии заставляет компании активнее использовать нефть и нефтепродукты. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергетического кризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы. Это может привести к быстрому сокращению резервов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), поскольку ОПЕК+ продолжает придерживаться ранее намеченного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно, отмечает Bloomberg.

Резкий рост цен на все виды энергоносителей, включая нефть, газ и уголь, способствует усилению инфляции, что может привести к более скорому, чем ожидалось ранее, ужесточению денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Хотя рост цен увеличивает выручку стран-производителей сырья, этот фактор может ослабить замедление темпов восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса, отмечают эксперты.

На этой неделе Brent подорожала на 3%, WTI - на 3,8%.