Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Росатом" планирует запуск четырех проектов по производству водорода

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" в 2024-2025 годах планирует запуск четырех пилотных проектов по производству водорода в России, следует из Атласа российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака, представленного Минпромторгом.

В 2024 году госкорпорация планирует запуск пилотного производства "зеленого" водорода методом электролиза воды с использованием электроэнергии ВЭС в Калининградской области. Целевые рынки сбыта: внутренний рынок и страны Европы.

Тогда же планируется начать производство низкоуглеродного водорода методом электролиза воды с использованием электроэнергии Кольской АЭС в Мурманской области. Прогнозный объем производства в 2024 году составит 150 тонн водорода в год, выход на промышленные объемы ожидается в 2030 году, целевые рынки - страны Европы.

На Сахалине "Росатом" совместно с французской AirLiquide планирует запустить производство "голубого" водорода/аммиака методом паровой конверсии метана с улавливанием CO2. Прогнозный объем производства в 2024 году составит 30 тысяч тонн водорода в год, а в 2030 году - 100 тысяч тонн.

Также на Сахалине в 2025 году планируется начать производство "зеленого" водорода методом электролиза воды с использованием электроэнергии ВЭС. Целевые рынки сбыта - страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Росатом Сахалин Калининградская область Мурманская область AirLiquide АТР Европа

Новости

Европа второй день подряд тратит запасы газа из хранилищ

Европа второй день подряд тратит запасы газа из хранилищ

Курс биткойна превысил $60 тысяч впервые с апреля

Цена нефти Brent поднималась выше $85 за баррель впервые с октября 2018 года

Цена нефти Brent поднималась выше $85 за баррель впервые с октября 2018 года

Экономика Китая столкнулась с проблемами, замедляющими ее рост. Обзор

Экономика Китая столкнулась с проблемами, замедляющими ее рост. Обзор

Добыча "Газпрома" за половину октября перевалила за 1,4 млрд куб. м в сутки

Virgin Galactic отложила частные полеты в космос до конца 2022 года

Virgin Galactic отложила частные полеты в космос до конца 2022 года

Новак счел преждевременными разговоры о новом транзитном контракте с Украиной

Новак счел преждевременными разговоры о новом транзитном контракте с Украиной

Рогозин надеется окупить затраты на фильм "Вызов" с помощью космических туристов

Новак заявил, что кабмин займется балансировкой рынка независимых АЗС

Новак отверг связь между газовым кризисом в Европе и "Северным потоком 2"

Новак отверг связь между газовым кризисом в Европе и "Северным потоком 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });