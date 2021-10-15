"Росатом" планирует запуск четырех проектов по производству водорода

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" в 2024-2025 годах планирует запуск четырех пилотных проектов по производству водорода в России, следует из Атласа российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака, представленного Минпромторгом.

В 2024 году госкорпорация планирует запуск пилотного производства "зеленого" водорода методом электролиза воды с использованием электроэнергии ВЭС в Калининградской области. Целевые рынки сбыта: внутренний рынок и страны Европы.

Тогда же планируется начать производство низкоуглеродного водорода методом электролиза воды с использованием электроэнергии Кольской АЭС в Мурманской области. Прогнозный объем производства в 2024 году составит 150 тонн водорода в год, выход на промышленные объемы ожидается в 2030 году, целевые рынки - страны Европы.

На Сахалине "Росатом" совместно с французской AirLiquide планирует запустить производство "голубого" водорода/аммиака методом паровой конверсии метана с улавливанием CO2. Прогнозный объем производства в 2024 году составит 30 тысяч тонн водорода в год, а в 2030 году - 100 тысяч тонн.

Также на Сахалине в 2025 году планируется начать производство "зеленого" водорода методом электролиза воды с использованием электроэнергии ВЭС. Целевые рынки сбыта - страны Азиатско-Тихоокеанского региона.